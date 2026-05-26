Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş, Premier Lig’de küme düşen teknik direktörü gündemine aldı

Beşiktaş, Premier Lig’de küme düşen teknik direktörü gündemine aldı

08:3626/05/2026, منگل
G: 26/05/2026, منگل
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş'ta, taraftarları ikiye bölecek sıcak bir gelişme yaşandı! Futbol direktörünün yürüttüğü teknik adam operasyonunda, gündeme gelen son isim spor kamuoyunda şok etkisi yarattı. İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı yönetimin bilgisi dahilinde çalışmalarına devam ederken gündeme sürpriz bir isim düştü.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, West Ham United Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo'yu gündemine aldı. 

Portekizli hoca, bu sezon başında Nottingham Forest'tan ayrılarak West Ham'ın yolunu tutmuştu.

KÜME DÜŞTÜ


West Ham United, bu sezon Wolverhampton ve Burnley'in ardından ligde küme düşen son takım oldu.


SÖZLEŞMESİ


52 yaşındaki çalıştırıcının İngiliz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.


#Beşiktaş
#Nuno Espirito Santo
#West Ham United
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2026: TÜİK Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı enflasyon TEFE-TÜFE oranı son tahmini