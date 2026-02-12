Yeni Şafak
Beşiktaş’a Gürcü Messi: Transfer bitti ama imza yaza kaldı! İşte o sürpriz isim…

12:0312/02/2026, Perşembe
Beşiktaş’ta transfer döneminin kapanmasıyla ortaya çıkan o isim taraftarı heyecanlandırdı. St. Etienne’in parlayan yıldızı Davitashvili için kulübüyle her konuda anlaşan ancak "sezon sonu" şartıyla karşılaşan siyah-beyazlılar, operasyonu dondurdu.

Ara transfer döneminde kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren Beşiktaş, kanat bölgesi için yapacağı takviyeyi ise sezon sonuna bıraktı.


Uzun süre Inter'in Brezilyalı oyuncusu Luis Henrique'yi gündeminde tutan siyah beyazlıların, bu transferden olumlu sonuç alamayınca Ligue 2 takımı St. Etienne'den Zuriko Davitashvili'ye yöneldiği ileri sürüldü.


Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Gürcü kanat oyuncusunun Beşiktaş'a transferine Fransız kulübünden onay çıkmadı.


Teknik heyet ve Başkan Serdal Adalı'nın çok istediği Davitashvili için ligin bitiminin hemen ardından girişimlerin yeniden başlayacağı ve 24 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda kadroda yer almasının planlandığı belirtildi.


Bu sezon St. Etienne'de 19 maça çıkan Zuriko Davitashvili 9 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı. Gürcü oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro.


#Beşiktaş
#Zuriko Davitashvili
#St. Etienne
