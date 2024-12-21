Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in kaçırdığı gol geceye damga vurdu: Boş kaleye atamadı

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçına, Gedson Fernandes'in kaçırdığı gol damga vurdu. Bu pozisyon sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etti.
Mücadelenin 1-1 eşitlikle devam ettiği sırada, siyah beyazlılar net bir fırsattan yararlanamadı.
50.dakikada Gedson Fernandes'in kaçırdığı bu gol, sosyal medyaya damga vurdu.
Alanyaspor kalecisi Ertuğrul'un tek yumrukla uzaklaştırdığı top, Fernandes'in önünde kaldı.
Ertuğrul penaltı çizgisinin önünde yer alırken, Fernandes boş kaleye topu göndermek istedi.
Kaleyi cepheden gören bu pozisyonda, Fernandes'in şutu üstten dışarı gitti.