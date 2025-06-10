Carlo Ancelotti: ‘Dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu gösterdi’

Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, Paraguay ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Ancelotti, milli takımdaki yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti takımının Paraguay ile oynayacağı maç öncesi açıklamada bulundu. Ancelotti Brezilya'nın büyük işler başarması için ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu söyledi.
Takımının Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri grup maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ancelotti şu açıklamaları yaptı:
"Raphinha takıma geri döndü. Bu bizim için iyi bir haber çünkü geçen sezon dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu gösterdi. Bize çok yardımcı olacak. Paraguay'ın kalitesini göz önünde bulundurarak, mümkün olduğunca hücum ederek yoğun bir oyun oynamaya çalışacağız, Paraguay gerçekten iyi oynuyor, çok sağlam bir takım.
Soyunma odasında çok motive olmuş, ciddi ve profesyonel bir atmosfer var. Oyuncular birbirleriyle iyi geçiniyor, aile benzeri bir atmosfer. Bu yüzden tamamen rahat olduğumu söyleyemem, gerçekte, futbol dünyasında asla tamamen rahat olamayız ama iyi kaynaklara sahip olduğumuza inanıyorum. Benim için yeni bir ortam ama harika şeyler başarmak için gereken her şeye sahip bir yer bulduğumu düşünüyorum."
10 takımın lig usulüne göre mücadele ettiği Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde, Brezilya geride kalan 15 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 22 puanla 3. sırada bulunuyor. Rakibi Paraguay ise 24 puanla Brezilya'nın bir sıra üzerinde.