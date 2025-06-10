Carlo Ancelotti: ‘Dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu gösterdi’

Soyunma odasında çok motive olmuş, ciddi ve profesyonel bir atmosfer var. Oyuncular birbirleriyle iyi geçiniyor, aile benzeri bir atmosfer. Bu yüzden tamamen rahat olduğumu söyleyemem, gerçekte, futbol dünyasında asla tamamen rahat olamayız ama iyi kaynaklara sahip olduğumuza inanıyorum. Benim için yeni bir ortam ama harika şeyler başarmak için gereken her şeye sahip bir yer bulduğumu düşünüyorum."



