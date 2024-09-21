DERBİ SAAT KAÇTA? Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı! FB - GS maçında kimler oynayacak ? Trendyol Süper Lig 6. haftası

Trendyol Süper Lig 6. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray bu hafta karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçtan galip gelen taraf liderliğini ilan edecek. Son Şampiyon Galatasaray lige 5’te 5 ile başladı. Fenerbahçe ise 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi maçı ne zaman, saat kaçta? FB - GS maçı hangi gün? İşte detaylar.

1 /20 Süper Lig’de derbi için geri sayım başladı. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray’ı konuk edecek.



2 /20 Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.



3 /20 Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.



4 /20 Rekabette 29 yılı kapsayan son 62 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.



5 /20 Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı.



6 /20 İki takım arasında yapılan son 62 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

7 /20 Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.



8 /20 İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

9 /20 Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 62 lig mücadelesinin 10'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.



10 /20 İki ekibin ligde geçen sezon karşı karşıya geldiği son 2 derbi maçta 1 gol atıldı.



11 /20 Kadıköy'de geçen sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 sona ererken, 90 dakikada yalnızca 1 isabetli şut atıldı. Fenerbahçe 5 şut denemesinde isabet yakalayamazken, Galatasaray ise 8 şutunda yalnızca 1 kez çerçeveyi buldu ancak Livakovic'i geçemedi.



12 /20 Ligin ikinci yarısında oynanan müsabakada da taraflar kaleyi bulmakta zorlandı.



13 /20 Galatasaray, taraftarının önündeki maçta 11 şut denemesinde bulunurken, bu şutlarda kaleyi tutturamadı.



14 /20 Müsabakanın 21. dakikasında Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, rakip kaleye 11 şut çekerken, 1 şutta isabet sağlamayı başardı.

15 /20 Müsabakanın 71. dakikasında Çağlar Söyüncü'yle öne geçen lacivertli takım, maçta çektiği tek isabetli şutta golü bulurken, sahadan da 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

16 /20 Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sonunda Galatasaray 15 puanla lider durumda bulunurken, Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sırada.



17 /20 Sarı-kırmızılılar, 5 maçta 17 golle ligin en skorer ekibi olurken, Jose Mourinho'nun ekibi 13 kez fileleri havalandırdı.



18 /20 Galatasaray ligde oynadığı 5 maçı da galibiyetle tamamlarken, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesinde gol gördü.



19 /20 Fenerbahçe ise 5 maçın 4'ünü kazanıp, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, kazandığı 4 maçta da rakip forvetlere gol izni vermedi.

