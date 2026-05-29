Domenico Tedesco’nun yeni takımı belli oldu: Bugün resmi imzalar atılacak

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco’nun yeni takımı belli oldu. İtalyan hocanın bugün resmi imzayı atması bekleniyor. Peki Domenico Tedesco hangi takımla anlaştı? Tedesco hangi takıma gidiyor? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco’nun rotası İtalya’ya döndü.
Sarı lacivertli takımdan ayrılırken, taraftarlar tarafından büyük bir sevgiyle uğurlanan Tedesco, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre; Bologna, teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco ile anlaşmaya çok yakın.
Bologna yönetiminin, gün içerisinde görüşmeleri tamamlayarak Tedesco ile resmi anlaşmayı sonuçlandırmak istediği ifade edildi.