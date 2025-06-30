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Dursun Özbek ameliyat oldu

Dursun Özbek ameliyat oldu

15:0330/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ameliyat edildiği duyuruldu. Özbek, 6 ay önce de aynı operasyonu geçirmişti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Başkan Dursun Özbek, 6 ay önce de laparoskopik operasyon geçirmişti.

Laparoskopik operasyon nedir?


Laparoskopi, leğen kemiği organları ile karın içi organlarının cerrahi tedavisinde, geniş ameliyat kesileri kullanmadan, boyutları 1 cm ve daha küçük 3-5 kesi içinden borucuklar yerleştirme ile yapılan ameliyattır.

Laparoskopi neden yapılır?


Doktor, bireyin apandisit, safra kesesi, karaciğer, pankreas, ince ve kalın bağırsaklar, dalak, mide ya da pelvik veya üreme organları gibi organlarının incelenmesi ve bu organlar üzerinde gerçekleştirilecek işlemler için laparoskopi önerebilir. Laparoskop yardımıyla doktor bu bölgeleri gözlemleyerek abdominal kitle veya tümör varlığını, bir kanserin ilerleme derecesini, karın boşluğunda sıvı olup olmadığını, karaciğer hastalığını, ve belirli tedavilerin etkinlik seviyelerini saptayabilir. Laparoskopi işleminin tercih edilme sebeplerinden biri de hastalığın teşhisinden hemen sonra, bireyin durumunu tedavi etmek için doktorlara müdahale yapabilme fırsatı sağlar.

#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Laparoskopik
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