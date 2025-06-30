Dursun Özbek ameliyat oldu

Laparoskopi neden yapılır?





Doktor, bireyin apandisit, safra kesesi, karaciğer, pankreas, ince ve kalın bağırsaklar, dalak, mide ya da pelvik veya üreme organları gibi organlarının incelenmesi ve bu organlar üzerinde gerçekleştirilecek işlemler için laparoskopi önerebilir. Laparoskop yardımıyla doktor bu bölgeleri gözlemleyerek abdominal kitle veya tümör varlığını, bir kanserin ilerleme derecesini, karın boşluğunda sıvı olup olmadığını, karaciğer hastalığını, ve belirli tedavilerin etkinlik seviyelerini saptayabilir. Laparoskopi işleminin tercih edilme sebeplerinden biri de hastalığın teşhisinden hemen sonra, bireyin durumunu tedavi etmek için doktorlara müdahale yapabilme fırsatı sağlar.