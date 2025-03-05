Elan Ricardo'nun Beşiktaş'ta neden oynamadığı ortaya çıktı

Ricardo'ya iklim krizini aşması için özel bir çalışma programı hazırlandı. Ayrıca iki ülke mutfağının farklı olmasından dolayı da genç futbolcuya yine özel bir beslenme planı verildiği belirlendi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Elan Ricardo’nun durumunu yakından takip ediyor. Norveçli hocanın, genç futbolcuya Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmada ilk kez forma şansı vermeye hazırlandığı aktarıldı.