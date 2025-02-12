Eski hocası Elan Ricardo’yu anlattı: Dünyaca ünlü yıldıza benzetti

"Onun için böyle köklü bir değişim zor olabilir"





64 yaşındaki teknik adam, Elan Ricardo’nun Beşiktaş’a ve Türkiye’ye uyum sürecinde zorlanabileceğini de belirterek, "Bu kadar genç bir çocuk için böylesine köklü bir değişim zor olabilir. Ancak oradaki insanların sıcaklığı ve kulüp tarafından desteklenmek, ailesinin de yanında olması onun adaptasyon sürecini hızlandırarak yeteneğinden daha hızlı yararlanılmasında belirleyici olacaktır" cümlelerine yer verdi.