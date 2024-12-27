Eyüpspor'dan ayrılması beklenen Emre Mor Süper Lig ekibine gidiyor

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'a kiraladığı Emre Mor, ligin ikinci yarısını bir başka Süper Lig ekibinde geçirebilir. Genç yıldız, sürpriz bir transfer yapıyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında bir yıllığına Eyüpspor'a kiraladığı Emre Mor sürpriz transferin eşiğinde.
Emre Mor, Eyüpspor'la sözleşmesini feshedip ligin ikinci yarısında yeni bir serüvene yelken açıyor.
Fanatik'in haberine göre Emre Mor, Sivasspor'la anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında Yiğidoların başarısı için ter dökecek.
Emre Mor'un yanı sıra Fenerbahçe'den Sivasspor'a bir transfer daha gündemde.
Yiğidolar, Emre Mor sonrası Bartuğ Elmaz için de görüşmelere başladı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Sivasspor forması giyen Bartuğ Elmaz, bir kez daha kırmızı-beyazlıların yolunu tutabilir.