Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab Riyadh Al Fayha ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 18.00’da başlayacak. 13. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Al Shabab Riyadh’ın 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Al Fayha ise rakibine karşı 3 kez galip geldi. Peki, Al Shabab - Al Fayha ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Al Shabab Riyadh - Al Fayha canlı izleme linki…

1 /9 Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Fatih Terim’li Al Shabab Al Fayha ile karşı karşıya gelecek.



2 /9 Nefes kesecek maç bu akşam saat 18.00’de başlayacak.



3 /9 Al Shabab Riyadh kupanın son 16 turunda deplasmanda Riyadh’ı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



4 /9 Al Fayha ise Arabi’yi evinde 1-0 yenerek Al Shabab’ın rakibi oldu.



5 /9 Al Shabab ve Al Riyadh 13. kez karşı karşıya gelecek.



6 /9 Al Shabab rakibine karşı 7 kez galip gelirken 3 kez mağlup oldu.



7 /9 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



8 /9 AL SHABAB RİYADH - AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Shabab Riyadh - Al Fayha maçı bu akşam saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşma S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.

