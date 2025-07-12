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Fenerbahçe ilk maçına çıktı: Genç yıldız adayı merak uyandırdı!

Fenerbahçe ilk maçına çıktı: Genç yıldız adayı merak uyandırdı!

21:5212/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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<p>Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Karagümrük ile karşılaştı. Sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan sarı lacivertlilerde yeni transfer merak uyandırdı.</p>
Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Karagümrük ile karşılaştı. Sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan sarı lacivertlilerde yeni transfer merak uyandırdı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı. Sarı Lacivertlilerde mücadelede forma şansı bulan yeni transfer taraftarların maça olan ilgisini arttırdı.

Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında bu sezon yeniden Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin golleri 11'nci dakikada Cengiz Ünder ve 69'uncu dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi.

Oynadığı bu hazırlık maçıyla çalışmaların İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, 14 Temmuz'da Portekiz'e hareket ederek yeni sezon hazırlıklarını 27 Temmuz tarihine kadar yurt dışında sürdürecek.

Fenerbahçe'de önceki günlerde Senegalli genç yetenek Abdou Aziz Fall kadroya dahil edilmişti. Aziz Fall, Karagümrük maçında ilk defa forma şansı buldu. Senegal futbolunun potansiyelli isimlerinden biri olan Fall, maçta istekli bir oyun sergiledi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun hazırlık maçlarında eksik oyuncuların yokluğunda Fall'a şans vermeye devam edeceği aktarıldı.


18 yaşındaki futbolcu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı. Senegalli orta saha oyuncusu, ülkesinin altyaş takımında da forma giyiyor.

Fenerbahçe, Abdou Aziz Fall'dan önce önceki günlerde Amara Diouf ile de sözleşme imzalamıştı. İki oyuncu da Senegal'de büyük beklenti içinde olunan futbolcular.




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