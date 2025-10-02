Yeni Şafak
Fenerbahçe'de hataya yer yok: Hedef 3 puan!

10:252/10/2025, Perşembe
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Nice’i konuk edecek. Bu akşam saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Ligin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu. Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi. Peki, Fenerbahçe - Nice maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Fenerbahçe - Nice TRT 1 HD canlı izleme ekranı…

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransız temsilcisi Nice'i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 292. maçına çıkacak.


Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 291 müsabakada 114 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.


Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 398 kez havalandırırken kalesinde 415 gol gördü.

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 149 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 64 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.


Fenerbahçe, bu maçlarda 209 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 190 gole engel olamadı.


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu.


Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 95 müsabakaya çıktı.


Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 137 gol atarken kalesinde 99 gol gördü.


FENERBAHÇE - NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Nice’i konuk edecek. Bu akşam saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

