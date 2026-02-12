Yeni Şafak
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsünden flaş açıklama: ‘2. Lig’e düşürüleceği konuşuldu’

15:0712/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla rakip fileleri sarsan Senegalli golcü, katıldığı programda ayrılık sürecini anlattı.

Bir zamanlar ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen eski golcü futbolcu Mamadou Niang, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. [Çeviri: Nafi Alpay]

"Konyaspor maçını hatırlıyorum, çok zorlu maçlar oynadık gerçekten. Başkan daha sonrasında başka sebeplerden ceza aldı. Ben de bu süreç sonrasında takımdan ayrıldım zaten. 


O dönem çok yalan yanlış şeyler anlatıldı. Fenerbahçe’nin 2. Lig’e düşürüleceği falan konuşuldu. Ben de haliyle 2. Lig’de oynamak istemiyordum. 


Daha sonra birileri gelip, Fenerbahçe’nin 2. Lig’e düşmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve aklanacağını söylediler ancak öncesinde bizi o kadar çok korkuttular ki, Fenerbahçe’den ayrıldım."


"Sonuçta Fenerbahçe ligde kaldı, ben ise aslında hiç istemeyerek, boş yere takımdan ayrılmış oldum.” (via ZackNani + Canal+)


