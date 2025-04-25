Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde tam 7 isim ceza sınırında bulunuyor. Fenerbahçe'de bu oyuncular kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisini kaçıracak. İşte detaylar...

1 /7 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

2 /7 Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

3 /7 Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi.

4 /7 Tek eksik Mert Hakan

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına tek eksikle gidecek. Sarı-lacivertlilerde rahatsızlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

5 /7 Derbi öncesi sınırda 7 isim

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

6 /7 Sarı-lacivertli takımda Fred Rodrigues, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde 34. haftadaki Beşiktaş takımlarını yalnız bırakacak.