İkinci devre için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de kadro planlaması sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gidecek ve gelecek oyuncular netleşti. Yönetim 7 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı. Peki, Fenerbahçe’den hangi oyuncular ayrılacak? İşte detaylar.
Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, takıma yapacağı takviyelerin yanı sıra gönderilecek isimleri de belirledi.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, ocak ayında en az 4 transfer yapacak.
İç transferde İrfan Can Kahveci ile anlaşan sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel ve Dusan Tadic'le yeni sözleşme görüşmelerine ise devam ediyor.
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 7 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı ifade edildi. O isimler şöyle sıralandı:
Cengiz Ünder
Samet Akaydın
Levent Mercan
Bartuğ Elmaz
Serdar Aziz
Burak Kapacak
Allan Saint-Maximin