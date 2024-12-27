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Fenerbahçe’de dev kadro revizyonu: 7 futbolcunun bileti kesildi!

Fenerbahçe’de dev kadro revizyonu: 7 futbolcunun bileti kesildi!

11:0627/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İkinci devre için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de kadro planlaması sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gidecek ve gelecek oyuncular netleşti. Yönetim 7 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı. Peki, Fenerbahçe’den hangi oyuncular ayrılacak? İşte detaylar.

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.


Sarı-lacivertliler, takıma yapacağı takviyelerin yanı sıra gönderilecek isimleri de belirledi.


Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, ocak ayında en az 4 transfer yapacak.


İç transferde İrfan Can Kahveci ile anlaşan sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel ve Dusan Tadic'le yeni sözleşme görüşmelerine ise devam ediyor.


Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 7 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı ifade edildi. O isimler şöyle sıralandı:

Cengiz Ünder



Samet Akaydın



Levent Mercan



Bartuğ Elmaz



Serdar Aziz



Burak Kapacak

Allan Saint-Maximin



#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Jose Mourinho

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