Fenerbahçeli yıldızdan şok ayrılık kararı: Yönetimden onay çıktı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu son maçlardaki formsuzluğu ve taraftar tepkileri sonrası ayrılık kararı aldı. 28 yaşındaki santrfor, menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Fenerbahçe'nin tartışılan forveti Youssef En-Nesyri için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli golcünün ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü.
Nice ve Samsunspor maçlarındaki performansıyla taraftarların hışmına uğrayan En-Nesyri'nin tepkiler sonrası ayrılık kararı aldığı Sözcü Gazetesi'nde yer aldı.
En-Nesyri'nin Nice maçı sonrası saha içindeki galibiyet sevincine katılmayarak direkt soyunma odasına gittiği hatırlatıldı.
Menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye alan En-Nesyri'nin Suudi Arabistan ve Avrupa'dan taliplerinin olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe yönetiminin de ara transfer döneminde ciddi bir bonservis teklifi gelmesi durumunda En-Nesyri'yi satma kararı aldığı vurgulandı.
Geçtiğimiz sezon Faslı forvet için gelen teklifler, Jose Mourinho'nun satışa karşı çıkması nedeniyle reddedilmişti.
Fenerbahçe'yle 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan En-Nesyri, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkıp 5 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.