Fenerbahçelileri isyan ettiren görüntü: Maç spikerinin 'Beto' yorumu sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe’nin Everton forması giyen Portekizli santrfor Beto için resmi teklif yaptığı iddiası, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı. Sörloth ve Lookman gibi daha yüksek profilli isimler konuşulurken Beto’ya yönelinmesi, özellikle sosyal medyada taraftarları ikiye böldü.

1 /5 Sarı-lacivertlilerin Beto için harekete geçmesi, bazı taraftarlar tarafından sert şekilde eleştirildi.

2 /5 Özellikle 27 yaşındaki golcünün Chelsea maçında boş kaleye kaçırdığı pozisyon yeniden gündeme taşındı.

3 /5 O anlarda beIN Sports maç spikerinin kullandığı “Kale ağzında bu adamın problemleri var” ifadesi, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

4 /5 1.94 boyundaki santrfor, bu sezon Premier Lig’de 22 maçta yalnızca 2 gol kaydedebildi.