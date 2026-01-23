Yeni Şafak
Fenerbahçelileri isyan ettiren görüntü: Maç spikerinin 'Beto' yorumu sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçelileri isyan ettiren görüntü: Maç spikerinin 'Beto' yorumu sosyal medyada gündem oldu

23/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Fenerbahçe’nin Everton forması giyen Portekizli santrfor Beto için resmi teklif yaptığı iddiası, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı. Sörloth ve Lookman gibi daha yüksek profilli isimler konuşulurken Beto’ya yönelinmesi, özellikle sosyal medyada taraftarları ikiye böldü.

Sarı-lacivertlilerin Beto için harekete geçmesi, bazı taraftarlar tarafından sert şekilde eleştirildi.

Özellikle 27 yaşındaki golcünün Chelsea maçında boş kaleye kaçırdığı pozisyon yeniden gündeme taşındı.

O anlarda beIN Sports maç spikerinin kullandığı “Kale ağzında bu adamın problemleri var” ifadesi, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

1.94 boyundaki santrfor, bu sezon Premier Lig’de 22 maçta yalnızca 2 gol kaydedebildi.

Everton ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Beto’nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

