Fenerbahçe’nin N’Golo Kante transferinde flaş gelişme: Net mesaj verildi

Fenerbahçe’nin orta saha için yürüttüğü N’Golo Kante transferinde süreç yeni bir aşamaya girdi. Sarı-lacivertli yönetim, yaşanan gecikmenin ardından oyuncu cephesine net bir takvim sundu.
Fenerbahçe, N’Golo Kante transferinde belirsizliği gidermek için adım attı.
Sarı-lacivertli yönetimin, transfer sürecinin uzaması nedeniyle oyuncunun menajeriyle temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi, Kante’nin menajerine kulübüyle yaşanan pürüzleri gidermesi için süre tanıdı.
Bu süreçte anlaşma zemininin oluşması beklenirken, gecikmenin daha fazla uzamasına sıcak bakılmadığı ifade edildi.
Sorunların çözülememesi halinde Fenerbahçe’nin alternatif bir planı da hazır.
Yönetimin, Kante’nin mevcut kulübüyle bonservis bedelinde indirim konusunda anlaşma sağlanmasını talep ettiği belirtildi.
Teknik heyetin orta saha için Kante’yi önemli bir parça olarak gördüğü, ancak sürecin uzaması nedeniyle farklı senaryoların da değerlendirildiği kaydedildi.