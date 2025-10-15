Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Portekiz kampı detayları ortaya çıktı: Günlük yapılan idman dakikası herkesi şaşırttı

Ömer Çelikbaşlı
15:3115/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. Mourinho'nun sezon başında Portekiz'de yaptırdığı kampın detayları da ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrılmasına rağmen, Portekizli teknik adam hala konuşulmaya devam ediyor.

Bunun nedeni ise Portekiz'de yapılan sezon başı hazırlık kampının, takım üzerinde herhangi bir etkisi olmaması.

Mourinho yerine gelen teknik direktör Tedesco'nun da, sezon başındaki kampı beğenmediği gelen bilgiler arasında.

Portekizli hocanın günde çift antrenman yaptırdığı iddia ediliyordu.

Fakat işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.

Her ne kadar kamp programı çift antrenman olarak gözükse de, sadece 1 gün haricinde antrenman zeminindeki sorunlar ve maç takvimi nedeniyle günde 1 antrenman yapıldığı öğrenildi.

Bu tek antrenmanında ortalama günlük 64 dakika sürdüğü ifade edildi.

Sarı lacivertli takımın, kampı iyi geçirmediği için fiziksel problemler yaşadığı ifade ediliyor.

