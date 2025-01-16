Fenerbahçe’ye Arsenal’den sol bek önerisi: Mourinho onu çok iyi tanıyor

Kış transfer sezonunda savunma hattına dev takviyelere yapacak Fenerbahçe’de, gündeme Kieran Tierney ismi geldi. Sol beke kalıcı bir çözüm arayan Jose Mourinho’ya Arsenal’in 27 yaşındaki yıldızı önerildi. İskoç futbolcu 2015’te ilk Avrupa maçını ise Fenerbahçe’ye karşı oynamıştı. İşte detaylar.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek arayışını sürdürüyor.
Patrick Dorgu için Lecce'nin yüksekten uçması nedeniyle bu oyuncu rafa kaldırıldı.
Sergio Reguilon gelmeye hazır, ancak Fenerbahçe, daha iyisinin peşinde.
Yönetime menajerlerin önerdiği son ismin Kieran Tierney olduğu kaydedildi.
İLK AVRUPA MAÇI F.BAHÇE'YE KARŞI
Celtic altyapısından yetişen, İskoç futbolunun en büyük potansiyellerinden biri olarak gösterilen Tierney, Avrupa Kupaları'ndaki ilk maçına 2015'te Fenerbahçe'ye karşı çıkmış, mücadele 2-2 sona ermişti.
MOURİNHO YAKINDAN TANIYOR
2019'da transfer olduğu Arsenal'ın kadroda düşünmediği ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki sol bek, yıllarca İngiltere'de çalışan Mourinho'nun yakından tanıdığı bir isim.
SAKATLIK GEÇMİŞİ ENDİŞE VERİCİ
Stoper olarak da oynayabilen İskoç yıldızın durumuna bakıldığı, sakatlık geçmişinin soru işareti oluşturduğu öğrenildi.
Oyuncu bu sezon 3 maçta forma şansı buldu.
Tierney'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.
Kieran Tierney