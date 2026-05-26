Fenerbahçe'ye UEFA kıskacı: Transfer limiti dikkat çekti

15:24 26/05/2026, Salı
Fenerbahçe’nin finansal hareketleri ve harcama limitleri, UEFA tarafından yakın takibe alınırken sarı-lacivertlilerin ödeyebileceği toplam bonservis miktarı dikkat çekti.

Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken kulüp, diğer yandan ciddi bir finansal disiplin sınavı veriyor.

Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı bütçe detaylarına göre, Fenerbahçe’nin şu an için UEFA kurallarına takılmadan harcayabileceği maksimum bonservis limiti 36 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Finansal tablolardaki tehlikenin boyutu ise sınırın aşılması durumunda ortaya çıkıyor.

Paylaşılan bilgilere göre Fenerbahçe’nin, bonservis harcamalarının 37 milyon euro seviyesine ulaşması halinde, Avrupa kupalarından men edilme riski doğrudan masaya gelecek.

