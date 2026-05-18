Fransa'da kıyamet koptu, maç iptal edildi! Trabzonspor'un eski hocası sahada taraftarla birbirine girdi

Fransa Ligue 1'in son haftasında dünya futbolunu ayağa kaldıran, utanç dolu sahneler yaşandı! Küme düşen dev kulübün taraftarları sahayı basarak maçı yarıda bıraktırırken, bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör çılgına dönerek sahayı işgal eden holiganlarla yumruk yumruğa birbirine girdi.
Fransa Ligue 1'in son haftasında ortalık karıştı! Küme düşmesi daha önce kesinleşen Nantes'ın, Toulouse'u konuk ettiği maçta taraftarlar sahaya girerek maçı iptal ettirdi.
Bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic sahayı işgal eden taraftarlarla kavga etti.
Beaujoire Stadı'nda oynanan ve 0-0 devam eden maçın 22. dakikasında meydana gelen bu olay sonrasında karşılaşma durdu. Bölge valiliği maçın tatil edildiğini açıkladı.
Ligue 1'de benzer bir durum Nice - Metz maçında da yaşandı. Allianz Riviera Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 sona erdi ve ligi 32 puanla 16. sırada tamamlayan ev sahibi takım play-out'a kaldı. Bu duruma öfkelenen Nice taraftarları maçın son düdüğünün ardından sahaya indi.
Nice'in küme düşüp düşmeyeceği, Ligue 2'de play-off'a kalan takımların galibiyle oynayacağı final maçının ardından belli olacak.