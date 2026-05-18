Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fransa'da kıyamet koptu, maç iptal edildi! Trabzonspor'un eski hocası sahada taraftarla birbirine girdi

Fransa'da kıyamet koptu, maç iptal edildi! Trabzonspor'un eski hocası sahada taraftarla birbirine girdi

10:4718/05/2026, Pazartesi
G: 18/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fransa Ligue 1'in son haftasında dünya futbolunu ayağa kaldıran, utanç dolu sahneler yaşandı! Küme düşen dev kulübün taraftarları sahayı basarak maçı yarıda bıraktırırken, bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör çılgına dönerek sahayı işgal eden holiganlarla yumruk yumruğa birbirine girdi.

Fransa Ligue 1'in son haftasında ortalık karıştı! Küme düşmesi daha önce kesinleşen Nantes'ın, Toulouse'u konuk ettiği maçta taraftarlar sahaya girerek maçı iptal ettirdi.


Bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic sahayı işgal eden taraftarlarla kavga etti.


Beaujoire Stadı'nda oynanan ve 0-0 devam eden maçın 22. dakikasında meydana gelen bu olay sonrasında karşılaşma durdu. Bölge valiliği maçın tatil edildiğini açıkladı.


Ligue 1'de benzer bir durum Nice - Metz maçında da yaşandı. Allianz Riviera Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 sona erdi ve ligi 32 puanla 16. sırada tamamlayan ev sahibi takım play-out'a kaldı. Bu duruma öfkelenen Nice taraftarları maçın son düdüğünün ardından sahaya indi.


Nice'in küme düşüp düşmeyeceği, Ligue 2'de play-off'a kalan takımların galibiyle oynayacağı final maçının ardından belli olacak.


#Trabzonspor
#Vahid Halilhodzic
#Nice
#Nantes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro 2026 Son Açıklamalar! TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro Meclis gündemine geldi mi?