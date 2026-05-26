Futbol tarihinde görülmemiş kaza: Şampiyonluk kutlaması felaketle bitti!

Rusya’da dün gece oynanan dev kupa finalinin ardından, futbol tarihine geçecek ve sosyal medyada milyarlarca izlenmeye ulaşacak akılalmaz bir olay yaşandı. Penaltı atışlarının ardından şampiyonluğa ulaşan Spartak Moskova’nın Arjantinli süper yıldızı kupayı havaya kaldırırken öyle bir şey yaptı ki stadyumdaki herkes şoke oldu.

1 /8 Rusya Kupası finalinde Krasnodar’ı penaltılarda 4-3 yenen Spartak Moskova, beşinci kez bu kupanın sahibi oldu. Ancak şampiyonluk kutlamaları beklenmedik bir görüntüyle damga vurdu.



2 /8 Arjantinli yıldız Pablo Solari, kupayı havaya kaldırırken kristal kupa parçalara ayrıldı.



3 /8 Solari’nin coşkulu kutlaması sırasında kupanın alt kısmı ile kapağı kırıldı ve parçalar sahaya dağıldı.

4 /8 Maçta 37. dakikada Spartak’in golünü atan Solari, zaferin mimarlarından biriydi.

5 /8 Penaltılarda da takımının başarısında pay sahibi olan Arjantinli oyuncunun bu talihsiz anı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.



6 /8 Rusya Futbol Birliği’nin (RFU) kupanın bir benzerini yaptıracağı belirtilirken, Spartak Moskova cephesi olaya gülümseyerek yaklaştı.



7 /8 Solari'nin takım arkadaşları kameralara gülerken yansıdı. İşte o anlar...