Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde 17 maçtır yenilmiyor

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Malmö FF’ye konuk olacak. 12 Aralık Perşembe saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Ligde 11 puanla 4. sırada yer alan sarı-kırmızılılar son Avrupa maçında AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray bu maçtan 3 puan alarak üst sıralarda yer almaya çalışacak. İşte Malmö FF - Galatasaray maçı öncesi öne çıkan istatistikler…
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 324. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 323 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 86 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 442 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 485 gole engel olamadı.
"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasındaki büyük başarılarla dikkati çekiyor.
1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 99 karşılaşmada 40 galibiyet, 33 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 159 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 128 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 19 karşılaşmanın 17'sinde yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 19 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 8'inden beraberlikle ayrıldı.
Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.