Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Victor Osimhen’e veda etmeye hazırlanıyor: Transfere sıcak bakıyor

Galatasaray Victor Osimhen’e veda etmeye hazırlanıyor: Transfere sıcak bakıyor

Haber Merkezi
10:5512/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer dönemi kapanmasına rağmen Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımda sezon sonunda Victor Osimhen ile yolların ayrılabileceği öğrenildi.

Galatasaray’ın sezon başında bonservisiyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sezon sonunda sarı kırmızılı takıma veda edebilir.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Osimhen için Atletico Madrid devreye girdi.

İspanyol ekibinin, Osimhen ile birlikte Lookman’ı birlikte oynatmak istediği öğrenildi.

Diego Simeone’nin bu transfere onay verdiği ve Osimhen’in de Atletico’da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

#victor osimhen
#galatasaray
#futbol transferleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir konut kura çekilişi sonuçları isim listesi