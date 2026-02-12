Galatasaray Victor Osimhen’e veda etmeye hazırlanıyor: Transfere sıcak bakıyor

Transfer dönemi kapanmasına rağmen Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımda sezon sonunda Victor Osimhen ile yolların ayrılabileceği öğrenildi.
Galatasaray’ın sezon başında bonservisiyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sezon sonunda sarı kırmızılı takıma veda edebilir.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Osimhen için Atletico Madrid devreye girdi.
İspanyol ekibinin, Osimhen ile birlikte Lookman’ı birlikte oynatmak istediği öğrenildi.
Diego Simeone’nin bu transfere onay verdiği ve Osimhen’in de Atletico’da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.