Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ beke takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte ayrıntılar...
Yaz transfer döneminde kadrosunu ilk olarak sağ bekle güçlendirmek isteyen Galatasaray, birçok isimle yakından ilgileniyor.
Sarı-kırmızılı takımın, son olarak Rennes forması giyen Guela Doue'ye talip olduğu iddia edildi.
Fransa basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı takım 21 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi planlıyor.
Sacha Boey'in yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, gelecek vadeden genç futbolcuyla sağ bek problemini çözmeyi planlıyor.
Yaz transfer döneminde Rennes'den ayrılacak olan Doue, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.