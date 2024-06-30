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Spor

Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu

09:28 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 09:44 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ beke takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte ayrıntılar...

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Yaz transfer döneminde kadrosunu ilk olarak sağ bekle güçlendirmek isteyen Galatasaray, birçok isimle yakından ilgileniyor.

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Sarı-kırmızılı takımın, son olarak Rennes forması giyen Guela Doue'ye talip olduğu iddia edildi.

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Fransa basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı takım 21 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi planlıyor.

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Sacha Boey'in yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, gelecek vadeden genç futbolcuyla sağ bek problemini çözmeyi planlıyor.

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Yaz transfer döneminde Rennes'den ayrılacak olan Doue, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

#Galatasaray
#Transfer
#Guela Doue
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