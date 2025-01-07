Türk futbol tarihinin en başarılı dönemlerinden birini geçiren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nı en çok kazanan takım olarak ünvanını koruyor. 1962-1963 sezonundan bu yana düzenlenen ve ülkenin en prestijli kupa organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası’nda Fatih Terim, Aykut Kocaman, Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç bu kupaya en çok kazanan teknik direktörler arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nı kaç kere kazandı? İşte detaylar.

1 /22 Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nı kaç kere kazandı?

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 18 kez müzesine götürdü.



2 /22 Sarı-kırmızılılar, bu başarısıyla kupayı en çok kazan takım konumunda bulunuyor.



3 /22 Aslan, kupayı son olarak 15 Mayıs 2019 tarihinde oynanan finalde Akhisarspor'u 3-1 yenerek aldı.



4 /22 İşte bu şampiyonlukların detaylı listesi:

5 /22 1962-1963: Galatasaray, kupa tarihindeki ilk şampiyonluğunu Fenerbahçe'yi yenerek elde etti.



6 /22 1963-1964: Altay'ın sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip geldi.

7 /22 1964-1965: Üst üste üçüncü kez kupayı kazandı, yine Fenerbahçe'yi mağlup etti.



8 /22 1965-1966: Dördüncü kez kupayı müzesine götürdü.

9 /22 1972-1973: Beşinci şampiyonluğu.



10 /22 1975-1976: Altıncı kez kupayı kazandı, Trabzonspor'u penaltılarla geçti.

11 /22 1981-1982: Yedinci şampiyonluk Ankaragücü'ne karşı geldi.

12 /22 1984-1985: Sekizinci kez kupayı kazandı, Trabzonspor'u eledi.



13 /22 1990-1991: Dokuzuncu şampiyonluk, Mustafa Denizli yönetiminde

14 /22 1992-1993: Feldkamp ile 10. şampiyonluk, Beşiktaş'ı mağlup etti.

15 /22 1995-1996: On birinci şampiyonluk, Graham Souness'in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'yi yendi.

16 /22 1998-1999: On ikinci şampiyonluk Fatih Terim ile, Beşiktaş'a karşı.



17 /22 1999-2000: On üçüncü kez kupayı kazandı, UEFA Kupası'nın kazanıldığı sezonda.

18 /22 2004-2005: Hagi'nin teknik direktörlüğü döneminde on dördüncü şampiyonluk.



19 /22 2013-2014: On beşinci şampiyonluk, Mancini yönetiminde.

20 /22 2014-2015: On altıncı kez kupa, Hamza Hamzaoğlu ile.

21 /22 2015-2016: On yedinci şampiyonluk, Jan Olde Riekerink yönetiminde.