Galatasaray'da 60 milyon euroluk beklenti suya düştü! Sakatlıklar yakasını bırakmadı, transfer planları hayal oldu!

11:0925/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Wilfried Singo'dan gelen ikinci ciddi sakatlık haberi, kulüp yönetimini endişelendirdi.

Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun yakasını sakatlıklar bırakmıyor.


Fildişi Sahilli futbolcu kısa süre içinde 2. kez ciddi sakatlık geçirdi ve 1 ay forma giymesi beklenmiyor. Bu sakatlığın Galatasaray'ın planlarını bozduğu belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Monaco'dan transfer ettiği Singo'nun sözleşmesine 60 milyon euro serbest kalma maddesi koydu.


Liverpool maçındaki performansıyla Avrupa'da adından söz ettiren Fildişi Sahilli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye devam etmesi durumunda çok cazip teklifler almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak sarı-kırmızılıların planı tutmadı.


Singo kısa süre içinde 2. kez sakatlık geçirdi ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Bu nedenle 24 yaşındaki futbolcu ara transfer dönemi için piyasa yapamayacak.


Singo bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı ve 1 gollük skor katkısı verdi. Futbolcunun Galatasaray ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.


#Galatasaray
#Wilfried Singo
#Monaco
