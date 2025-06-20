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Galatasaray’da kaleci krizi: 20 milyon euroluk teklifi reddetti!

Galatasaray’da kaleci krizi: 20 milyon euroluk teklifi reddetti!

08:3520/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray, Fernando Muslera’nın Estudiantes’e transferinin ardından kaleci arayışlarında hız kesmiyor. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isimden kötü haber geldi. İşte detaylar.

Galatasaray'da takımdan ayrılan Fernando Muslera'nın ardından kaleye kimin geçeceği belirsizliğini koruyor.


Sarı-kırmızılılar, birçok isimle ilgilenirken adaylar arasında Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in 25 yaşındaki kalecisi Marcin Bulka da yer alıyor.


Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Bulka, transferle ilgili kararını verdi.


L'Equipe'te yer alan haberde Bulka'nın kulübü Nice'le yeni sözleşme görüşmelerinde henüz ilerleme kaydedemediği ve Nice'in 25 yaşındaki kaleciyi bu yaz satmak istediği belirtildi.


Ancak Habere göre Bulka, Şampiyonlar Ligi faktörüne rağmen Bulka Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmıyor.


Sarı-kırmızılıların bu transfer için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.


Nice formasıyla geçtiğimiz sezon 40 maça çıkan Polonyalı eldiven, kalesinde 55 gol gördü. Bulka, 8 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.


Bulka, kariyerinde daha önce FCB Escola Varsovia, Chelsea, PSG, FC Cartagena ve Chateauroux formalarını giydi.


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