Galatasaray'dan RAMS Park hamlesi! Yeni kapasitesi şaşırtacak

Galatasaray iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ta kapasite artırımına gidiyor. İnşaat süreci olmadan yapılacak çalışma sonrası hedeflenen yeni kapasite belli oldu.
Galatasaray, Rams Park'ın kapasitesini yükseltiyor. Sarı-kırmızılıların şu anda 53.978 kişi olan stadın kapasitesinde ortalama 10 bin kişilik bir artışa gitmesi bekleniyor.
Sözcü'de yer alan habere göre Rams Park'ın yeni kapasitesinin 60-65 bin kişi seviyesinde olması kararlaştırıldı. Sarı-kırmızılılar da stadın bu kapasiteye ulaşması için planlamaların yapıldığı aktarıldı.
Galatasaray stadın kapasitesini herhangi bir inşaat çalışması olmadan artıracak.
Sarı-kırmızılıların koltuk aralıklarını daraltarak bir çalışma yapacağı aktarıldı.