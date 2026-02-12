Yeni Şafak
Galatasaray'dan RAMS Park hamlesi! Yeni kapasitesi şaşırtacak

11:5212/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Galatasaray iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ta kapasite artırımına gidiyor. İnşaat süreci olmadan yapılacak çalışma sonrası hedeflenen yeni kapasite belli oldu.

Galatasaray, Rams Park'ın kapasitesini yükseltiyor. Sarı-kırmızılıların şu anda 53.978 kişi olan stadın kapasitesinde ortalama 10 bin kişilik bir artışa gitmesi bekleniyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Rams Park'ın yeni kapasitesinin 60-65 bin kişi seviyesinde olması kararlaştırıldı. Sarı-kırmızılılar da stadın bu kapasiteye ulaşması için planlamaların yapıldığı aktarıldı.

Galatasaray stadın kapasitesini herhangi bir inşaat çalışması olmadan artıracak.

Sarı-kırmızılıların koltuk aralıklarını daraltarak bir çalışma yapacağı aktarıldı.

#Galatasaray
#RAMS Park
#Stadyum
