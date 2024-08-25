Galatasaray'ın kaptanları belli oldu

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ikinci kaptanlığa getirilecek isimi belirledi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Transfer dönemi kapandıktan sonra kaptanları belirleyeceğiz" açıklamasını yapsa da teknik heyet yeni kaptanlarını belirledi.
Sarı-kırmızılı takımın birinci kaptanlığını yıllardır olduğu gibi Fernando Muslera yapacak.
14 sezondur Galatasaray formasını terleten Uruguaylı file bekçisi, Selçuk İnan'ın futbolu bıraktığı 2020 yılından bu yana birinci kaptan olarak görev yapıyor.
Muslera'nın ardından ikinci kaptanlıkta ise Mauro Icardi olacak.
Sarı-kırmızılı takımın son iki şampiyonluğunda büyük katkı yapan Arjantinli yıldız, hem saha içi hem saha dışında takımı kollayacak.
Muslera ve Icardi'nin olmadığı maçlarda ise kıdeme göre hareket edilecek ve sahada yer alan takımın en eski ismi pazubendi takacak.