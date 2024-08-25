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Spor

Galatasaray'ın kaptanları belli oldu

10:32 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 10:51 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ikinci kaptanlığa getirilecek isimi belirledi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Transfer dönemi kapandıktan sonra kaptanları belirleyeceğiz" açıklamasını yapsa da teknik heyet yeni kaptanlarını belirledi. 

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Sarı-kırmızılı takımın birinci kaptanlığını yıllardır olduğu gibi Fernando Muslera yapacak. 

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14 sezondur Galatasaray formasını terleten Uruguaylı file bekçisi, Selçuk İnan'ın futbolu bıraktığı 2020 yılından bu yana birinci kaptan olarak görev yapıyor. 

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Muslera'nın ardından ikinci kaptanlıkta ise Mauro Icardi olacak. 

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Sarı-kırmızılı takımın son iki şampiyonluğunda büyük katkı yapan Arjantinli yıldız, hem saha içi hem saha dışında takımı kollayacak. 

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Muslera ve Icardi'nin olmadığı maçlarda ise kıdeme göre hareket edilecek ve sahada yer alan takımın en eski ismi pazubendi takacak. 

#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Mauro Icardi
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