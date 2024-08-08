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Spor

Galatasaray’ın maçı ne zaman, ligin ilk haftası kimle oynuyor? 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig 1. hafta fikstürü…

14:40 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:43 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Hatayspor’u ağırlayacak. Karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

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Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek.


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Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.


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Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. 

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Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.


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Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

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Galatasaray, Süper Lig'de yarın başlayacak yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.


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Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti. 18 Temmuz'daki Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.


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Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden futbolcular da katıldı. Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.


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Sarı-kırmızılı takım, çıktığı ilk resmi müsabaka olan Türkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenildi.


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Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.


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GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN, YENİ SEZON İLK HAFTASINDA KİMLE OYNUYOR?


Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.


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RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başlayacak.


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Maçı hakem Turgut Doman yönetecek.


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Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 9. kez karşılaşacak.


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İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.


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Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.


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Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 4 maçı da kazandı.

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Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 10 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.


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Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.


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Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

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TRENDYOL SÜPER LİG 2024-2025 SEZONU İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

Yarın

21.00 Galatasaray - Hatayspor: Turgut Doman

10 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

21.45 Antalyaspor - Göztepe: Zorbay Küçük

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

11 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Cihan Aydın

21.45 Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

12 Ağustos Pazartesi

21.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen




#Galatasaray
#Süper Lig
#Hatayspor
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