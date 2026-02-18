Yeni Şafak
Galatasaraylı yıldız için dikkat çeken iddia: Bugün transfer yaptı

09:1418/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus’u 5-2 yendiği gecede yıldızlaşan Barış Alper için dikkat çeken bir transfer yorumu geldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Juventus’u 5-2 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti.

Sarı-kırmızılıların farklı galibiyetinde milli futbolcu Barış Alper Yılmaz performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, takım oyununa vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:


"Çok mutluyuz. Çok iyi mücadele ettik saha içerisinde. Bireyselden ziyade takım önemli olan. Dün söylemiştim, hocamızın söylediği taktiği uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ben de takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Taraftarımıza güzel bir maç izletmişizdir. Çok çalışıyorum. Tek düşüncem takıma faydalı olabilmek."

Öte yandan NEO Spor yayınında mücadeleyi değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Barış Alper’in performansının Avrupa kulüplerinin dikkatini çektiğini savundu.

Çelikler yorumunda, “Barış Alper yüzde yüz transfer yaptı bence bugün. İtalya’ya transfer yaptı bugün…” diyerek yıldız oyuncunun performansının transfer anlamı taşıdığını öne sürdü.

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Juventus
