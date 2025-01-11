Hataysporlu iki futbolcu cezalı duruma düştü: Galatasaray maçında yoklar

Hatayspor'a Galatasaray maçı öncesi iki kötü haber geldi. Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkarken sarı kart gören Portekizli futbolcu ile kaleci Erce Kardeşler cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
70'nci dakikada Hatayspor'da oyundan alınan Rui Pedro, kenara gelirken yardımcı hakeme yoğun itirazlarda bulundu.
Hakem Erkan Özdamar yardımcı hakemden aldığı tavsiye üzerine sarı kartına başvurdu.
Sarı kart gören Rui Pedro ve Erce Kardeşler, önümüzdeki hafta Galatasaray ile oynanacak maç öncesi cezalı duruma düştü.
Pedro bu sezon toplamda 15 maça çıkarken 2 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.