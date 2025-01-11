Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hataysporlu iki futbolcu cezalı duruma düştü: Galatasaray maçında yoklar

Hataysporlu iki futbolcu cezalı duruma düştü: Galatasaray maçında yoklar

17:5311/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Hatayspor'a Galatasaray maçı öncesi iki kötü haber geldi. Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkarken sarı kart gören Portekizli futbolcu ile kaleci Erce Kardeşler cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

70'nci dakikada Hatayspor'da oyundan alınan Rui Pedro, kenara gelirken yardımcı hakeme yoğun itirazlarda bulundu.

Hakem Erkan Özdamar yardımcı hakemden aldığı tavsiye üzerine sarı kartına başvurdu.

Sarı kart gören Rui Pedro ve Erce Kardeşler, önümüzdeki hafta Galatasaray ile oynanacak maç öncesi cezalı duruma düştü.

Pedro bu sezon toplamda 15 maça çıkarken 2 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

#Hatayspor
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
#Rui Pedro

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025-YDS/1 başvuru tarihleri belli oldu...