İlkay Gündoğan: ‘İyi bir Juventus’u yenmek için…’

Çocukluğumun en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdim çünkü belirli bir takımı, o futbol kulübünü izleyerek büyüdüm, o kulüpte oynayan oyuncuları idolüm olarak gördüm, o kulüple ilgili tüm anılarla büyüdüm. Tabii ki, biraz büyüdüğünüzde ve kendiniz futbol oynamaya başladığınızda, belki de belirli bir seviyede, bir gün o takımda ve o kulüpte oynamayı hayal edersiniz. Ve şimdi, o formayı giyip, o stadyumda, bu muhteşem taraftarların önünde, Şampiyonlar Ligi gibi harika bir turnuvada oynamak, belki de gençken hayal bile edemeyeceğim bir şeydi, çünkü çok uzak ve belki de hiç gerçekçi değildi.



