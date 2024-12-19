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Adana Demirspor 2. Lig ekibine yenilerek Türkiye Kupası’na veda etti | ÖZET

Adana Demirspor 2. Lig ekibine yenilerek Türkiye Kupası’na veda etti | ÖZET

16:5619/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Kırklarelispor evinde Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşma Kırklarelispor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Kırklarelispor’a galibiyeti getiren golleri Okan Derici (2) kaydetti. 2. Lig ekibi bu sonuçla gruplara kalmaya hak kazandı. Kırklarelispor - Adana Demirspor maç özeti haberimizde.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Adana Demirspor deplasmanda 2. lig ekiplerinden Kırklarelispor’a konuk oldu. 

Karşılaşma ev sahibi Kırklarelispor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.  

Goller dakika 64’ ve 90+2’ Okan Derici’den (2) geldi.


Kırklarelispor bu sonuçla Türkiye Kupası’nda gruplara kalmaya hak kazandı. 

Adana Demirspor’da İzzet Çelik dakika 59’da kırmızı kart yiyerek oyun dışı kaldı.


KIRKLARELİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ


Kırklarelispor - Adana Demirspor maç özeti ve maç gollerini izlemek için TIKLAYIN.


#Kırklarelispor
#Adana Demirspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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