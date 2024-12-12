UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Malmö FF evinde temsilcimiz Galatasaray’ı konuk edecek. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılarda Macar futbolcu Roland Sallai, UEFA listesinde olmadığı için, Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir ise sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacak. Abdülkerim Bardakcı'nın ise kamp kadrosunda yer alması bekleniyor. Peki, Galatasaray’da Malmö maçında ilk 11’de kimler var? İşte Malmö FF - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /15 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda İsveç takımı Malmö ile karşı karşıya gelecek.



2 /15 MALMÖ FF - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.



3 /15 Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlikle aldığı 11 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor. Malmö ise 1 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puan ve averajla 30. sırada bulunuyor.



4 /15 Aslan bu sezon Avrupa Ligi'nde; PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı da 3-2 mağlup ederken, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile de 1-1 berabere kaldı. Malmö ise tek galibiyetini Karabağ karşısında 2-1'lik skorla elde ederken, Rangers'a 2-0, Olympiakos'a 1-0, Beşiktaş'a 2-1 ve Ferencvaros'a da 4-1'lik skorlarla yenildi.



5 /15 Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 323 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 86 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 442 kez havalandırırken, kalesinde 485 gol gördü.



6 /15 Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 99 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 40 galibiyet, 33 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı.

7 /15 Cimbom, bu müsabakalarda 159 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 128 gole engel olamadı.





8 /15 Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 21 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 7 olmak üzere oynadığı karşılaşmalarda 10'unu kazanırken, 6'sını ise kaybetti. 5 müsabaka da berabere tamamlandı.

9 /15 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmada 13 kez rakip fileleri havalandırırken, bu performansıyla da Ajax ile birlikte en çok gol atan takım konumunda bulunuyor.

10 /15 Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün de kaydettiği 4 golle Avrupa'da takımın en skoreri olarak yer alıyor ve krallık yarışında da ikinci sırada. Belçikalı futbolcu Dries Mertens ise 4 asistle bu alanda zirvede bulunuyor.

11 /15 Galatasaray ile Malmö, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar, İsveç takımlarıyla 8 kez mücadele ederken, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Cimbom bu süreçte Östersund, Helsingborg, Göteborg, AIK ve Elfsborg ile oynadı.



12 /15 Malmö ile Türk takımları bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. İsveç temsilcisi, Beşiktaş ve Sivasspor ile oynadığı bu maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Malmö son olarak bu sezon Beşiktaş'a konuk oldu ve 2-1'lik skorla kaybetti.



13 /15 Bu sezon son olarak İsviçre takımı Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonraki mücadelelerde mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar 12'si Süper Lig, 5'i de Avrupa Ligi olmak üzere toplam 17 müsabakada, 13 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı.

14 /15 GALATASARAY’DA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİM?

Sarı-kırmızılılarda Macar futbolcu Roland Sallai, UEFA listesinde olmadığı için, Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir ise sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacak. Abdülkerim Bardakcı'nın ise kamp kadrosunda yer alması bekleniyor.

