Miralem Pjanic'i ata bindirerek açıkladılar: İşte yeni takımı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Bosna Hersekli yıldız orta saha Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oldu. 34 yaşındaki orta saha bir yıllık sözleşmeye imza attı. İşte Pjanic'in yeni takımı...
Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Sharjah FC forması giyen Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oldu.
34 yaşındaki Bosnalı yıldız Rus ekiplerinden CSKA Moskova'ya imzayı attı.
Rus ekibi transfer tanıtımı için Pjanic'e pelerin giydirildi ve ata bindirildi.
Bosnalı orta saha bir yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Son olarak Sharjah FC forması giyen Pjanic toplamda 34 maça çıkarken 11 asistlik performans sergiledi.
Pjanic, 21/22 sezonun ülkemizde Beşiktaş forması giymişti.