Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza: Ne oldu sana?

Maç temposunu eleştiren Nihat Kahveci, "Bu tempo çok ağır. Kaplumbağa temposu; al ver, al ver… Böyle olmaz” ifadelerini kullandı. Yunus Akgün’ün son haftalardaki performans düşüşüne vurgu yapan Kahveci, "Yunus ne oldu sana? Milli takım oyuncususun. Son 3, belki 4 maçtır yoksun. Temposu yok, dribling yok, şut yok, düzgün orta yok" dedi.