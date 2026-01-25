Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza: Ne oldu sana?

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza: Ne oldu sana?

09:4125/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’ın Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı iki yıldızın performansı hakkında dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Mücadeleyi YouTube kanalı Kontraspor’da yorumlayan Nihat Kahveci, galibiyete rağmen sarı-kırmızılı takımın oyununun memnun etmediğini söyledi.

Maç temposunu eleştiren Nihat Kahveci, "Bu tempo çok ağır. Kaplumbağa temposu; al ver, al ver… Böyle olmaz” ifadelerini kullandı. Yunus Akgün’ün son haftalardaki performans düşüşüne vurgu yapan Kahveci, "Yunus ne oldu sana? Milli takım oyuncususun. Son 3, belki 4 maçtır yoksun. Temposu yok, dribling yok, şut yok, düzgün orta yok" dedi.

Barış Alper Yılmaz’ı da eleştiren Kahveci, "Bu iş sadece koşmakla olmuyor. Bugün yine koştu ama yetmez. Kenarlardan üretim olmayınca Osimhen önde yalnız kalıyor, ne yapsın?” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk’un istatistiğine de değinen Kahveci, "Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör Okan Buruk. 64 maçta bunu başardı. Diğeri Fatih Terim. Bu bir tarih" değerlendirmesinde bulundu.

Kadrodaki rekabetin önemine vurgu yapan Kahveci, Noa Lang transferinin mevcut oyuncular için ciddi bir uyarı olduğunu belirtti. Ünlü yorumcu, "Rekabet performansı artırır. Barış Alper şimdi canlanmak zorunda. ‘Canlanmazsam otururum’ diyecek. Galatasaray’ın iki kenar oyuncusu alması zaten beklenen bir durumdu” dedi.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Nihat Kahveci
#Fatih Karagümrük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Giresun kura çekimi CANLI İZLE: Giresun 1676 konut TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi