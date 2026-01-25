Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza: Ne oldu sana?

Galatasaray’ın Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı iki yıldızın performansı hakkında dikkat çeken eleştirilerde bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek zirvedeki yerini korudu.
Mücadeleyi YouTube kanalı Kontraspor’da yorumlayan Nihat Kahveci, galibiyete rağmen sarı-kırmızılı takımın oyununun memnun etmediğini söyledi.
Maç temposunu eleştiren Nihat Kahveci, "Bu tempo çok ağır. Kaplumbağa temposu; al ver, al ver… Böyle olmaz” ifadelerini kullandı. Yunus Akgün’ün son haftalardaki performans düşüşüne vurgu yapan Kahveci, "Yunus ne oldu sana? Milli takım oyuncususun. Son 3, belki 4 maçtır yoksun. Temposu yok, dribling yok, şut yok, düzgün orta yok" dedi.
Barış Alper Yılmaz’ı da eleştiren Kahveci, "Bu iş sadece koşmakla olmuyor. Bugün yine koştu ama yetmez. Kenarlardan üretim olmayınca Osimhen önde yalnız kalıyor, ne yapsın?” ifadelerini kullandı.
Okan Buruk’un istatistiğine de değinen Kahveci, "Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör Okan Buruk. 64 maçta bunu başardı. Diğeri Fatih Terim. Bu bir tarih" değerlendirmesinde bulundu.
Kadrodaki rekabetin önemine vurgu yapan Kahveci, Noa Lang transferinin mevcut oyuncular için ciddi bir uyarı olduğunu belirtti. Ünlü yorumcu, "Rekabet performansı artırır. Barış Alper şimdi canlanmak zorunda. ‘Canlanmazsam otururum’ diyecek. Galatasaray’ın iki kenar oyuncusu alması zaten beklenen bir durumdu” dedi.