Okan Buruk'tan hakem yönetimine eleştiri: 'Az kalmasına bayılıyorlar'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 biten Trabzonspor maçının ardından konuştu. Hakem Cihan Aydın'ın yönetimini beğenmeyen Buruk, Türk hakemlerinin ortak özelliğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı ve 29 puanla liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın yönetimine tepki gösterdi. Buruk'un maç sonu açıklamaları şu şekilde;
'Ürettik ama beceri eksikliği vardı'
"Mücadele gücü yüksekti. Fiziksel olarak iyi bir rakip. Seremonide görünce fiziksel olarak iyi olduklarını fark ediyorsunuz. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Savunmada 5-3-2'ye döndüler son bölümde. Ürettik ama beceri eksikliği vardı. Son pasları, son ortaları, şutları daha etkili kullanabilirdik. Kendi kalitemizin altında kaldık."
'Onana tüm autları geç attı'
"Belki golü bulsaydık. İki tane ofsayttan dönen top var. Rakip 10 kişi kaldı. Uzatma süresi az oldu. Hakem yönetimi kötü değildi. İki takımın da memnun olmadığı birçok şey oldu ama hakeme bir şey diyemem, kötü yönetmediler ama en sevdikleri şey oyunu durdurmak. Süreyi de az ekledi oyunun sonuna. Uyarabilirdi Onana'yı, belli bir dakikadan sonra Onana tüm autları geç attı. Türk hakemleri genel olarak oyunu durdurmayı seviyorlar. Topun oyunda az kalmasına bayılıyorlar."
'Orada büyük hedeflerimiz var'
"Üzülmeden Avrupa'ya hazırlanmalıyız. Lig ikincisiyle berabere kaldık sonuçta. Avrupa'da daha iyisini yapabilme şansımız var. Orada büyük hedeflerimiz var, yürüme şansımız var. Kazansaydık ligde farkı artıracaktık ama olmadı. Tüm maçları kazandık, 2 tane Trabzonspor ve Beşiktaş beraberliği var."
'Topun oyunda az kalmasına bayılıyorlar'
