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Önce kulüpten kovuldu, demir parmaklıklara gidiyor: Yıldız futbolcu 4 yıl ceza aldı!

Önce kulüpten kovuldu, demir parmaklıklara gidiyor: Yıldız futbolcu 4 yıl ceza aldı!

10:326/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arsenal’ın altyapısından yetişen ve bir dönem profesyonel kariyerinde adından söz ettiren yıldız futbolcu 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Premier Lig devi Arsenal'ın eski yıldızlarından Jay Emmanuel-Thomas'a 4 yıllık hapis cezası verildi.


34 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, Tayland'daki Stansted Havaalanı'ndan 600 bin sterlin değerinde uyuşturucu kaçırma girişimi nedeniyle tutuklandı ve açılan davada suçunu kabul etti.

İskoç takımı Greenock Morton'da forma giyen Jay Emmanuel-Thomas olayın ortaya çıkmasının ardından kulüpten kovuldu.


Hakim Alexander Mills, futbolcuya cezasını bildirmeden önce, "Kendi eylemleriniz yüzünden artık profesyonel bir futbolcu olarak tanınmayacaksınız. Suçlu olarak tanınacaksınız. Her şeyi çöpe atan profesyonel bir futbolcu olarak nam salacaksınız" dedi.



Emmanuel-Thomas kariyerinde Ipswich, Bristol City, QPR, Livingston, Aberdeen ve PTT Rayong formaları giydi.

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