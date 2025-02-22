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Persepolis şampiyonluktan uzaklaşıyor: İsmail Kartal'a tepki büyük

Persepolis şampiyonluktan uzaklaşıyor: İsmail Kartal'a tepki büyük

18:2422/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, İran Ligi 20. haftasında Aluminium Arak ile 1-1 berabere kaldı ve zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Ligin bitimine kısa bir süre kala şampiyonluk şansını zora sokan Persepolis'te taraftarlar İsmail Kartal ve yönetime tepki gösterdi.

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, İran Ligi 20. haftasında Aluminium Arak ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 38 yapan Persepolis, lider Tabriz'in 6 puan gerisine düştü.

Ligin bitimine 5 hafta kala zirveden uzaklaşan Persepolis'te taraftarlar yönetime ve alınan sonuçlara tepkili. İsmail Kartal karşılaşma sonrası sosyal medyada tepki gördü.

"Taraftarlar ve takımın böylesine kötü bir oyun sergilemesi gerçekten yazık."

"Bu oyun tarzı ve kurduğunuz takımla gerçekten utanmalısınız. Taraftarın sinirleriyle oynuyorsunuz sadece. Sana tüküreyim."

"Bazı insanlar Cartal'ın kalması gerektiğini biliyor, gelecek sezon Persepolis'te yerleri yok."

"Son yılların en çirkin Persepolis takımlarından birini görüyoruz ve bu ne oyuncuların coşkusuna ne de o ahlaksız çöp teknik direktöre yakışıyor..."

"Bay Persepolis. En azından bu yıl muhteşem kupaya veda edin. Bu ne biçim oyun?"

"Gördüğüm en kötü Persepolis"

#İsmail Kartal
#Persepolis
#İran Premier Ligi

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