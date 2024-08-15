PFDK cezaları açıklandı: Tecrübeli hoca ilk haftadan '7 maç ceza' aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in ilk haftasında oyundan ihraç edilen Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'yu "ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi", "rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymama eylemi" nedeniyle 7 maçtan men ederken toplamda da 230 bin 250 TL para cezası verdi.