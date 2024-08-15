PFDK cezaları açıklandı: Tecrübeli hoca ilk haftadan '7 maç ceza' aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in ilk haftasında yaşanan bazı olaylardan dolayı verilen cezaları açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in ilk haftasında oyundan ihraç edilen Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a ceza verdi.
İlk haftadan hocalardan birisine tam 7 maç ceza verildi.
Verilen bu cezalara kulüplerin itiraz etme şansı bulunuyor.
İtirazlarla birlikte bu cezalar biraz daha aşağı inebiliyor.
PFDK'nın cezaları şu şekilde
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in ilk haftasında oyundan ihraç edilen Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'yu "ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi", "rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymama eylemi" nedeniyle 7 maçtan men ederken toplamda da 230 bin 250 TL para cezası verdi.
Kurul ayrıca Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a 1 maçtan men; Galatasaray ve Beşiktaş'a ise 168'er bin TL para cezası verdi.