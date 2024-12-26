Premier Lig'de tarihe geçen maç: 45 yıl sonra galip geldiler

İngiltere Premier Lig 18. haftasında Fulham deplasmanda Chelsea'yi 2-1 mağlup etti ve 45 yıl sonra galip geldi. Fulham'a galibiyeti getiren golleri 82. dakikada Wilson ve 90+5. dakikada Muniz attı. Chelsea'nin tek golünü 16. dakikada Cole Palmer kaydetti. Chelsea - Fulham maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /6 İngiltere Premier Lig 18. haftasında Chelsea sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi.

2 /6 Stamfoard Bridge'de oynanan müsabakayı Fulham ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

3 /6 Fulham'a galibiyeti getiren golleri 82. dakikada Wilson ve 90+5. dakikada Muniz kaydetti. Chelsea'nin tek golünü 16. dakikada Cole Palmer attı.



4 /6 Bu galibiyetin ardından Fulham, 45 yıl sonra Chelsea deplasmanında galip gelmeyi başardı.

5 /6 Chelsea 35 puanla ikinci sırada kalırken Fulham puanını 28 yaparak 8. sıraya yükseldi.