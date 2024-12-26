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Premier Lig'de tarihe geçen maç: 45 yıl sonra galip geldiler

Premier Lig'de tarihe geçen maç: 45 yıl sonra galip geldiler

21:0126/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig 18. haftasında Fulham deplasmanda Chelsea'yi 2-1 mağlup etti ve 45 yıl sonra galip geldi. Fulham'a galibiyeti getiren golleri 82. dakikada Wilson ve 90+5. dakikada Muniz attı. Chelsea'nin tek golünü 16. dakikada Cole Palmer kaydetti. Chelsea - Fulham maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig 18. haftasında Chelsea sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi.

Stamfoard Bridge'de oynanan müsabakayı Fulham ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Fulham'a galibiyeti getiren golleri 82. dakikada Wilson ve 90+5. dakikada Muniz kaydetti. Chelsea'nin tek golünü 16. dakikada Cole Palmer attı.


Bu galibiyetin ardından Fulham, 45 yıl sonra Chelsea deplasmanında galip gelmeyi başardı. 

Chelsea 35 puanla ikinci sırada kalırken Fulham puanını 28 yaparak 8. sıraya yükseldi.

CHELSEA - FULHAM MAÇ ÖZETİ

Chelsea - Fulham maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.



#Premier Lig
#Chelsea
#Fulham

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