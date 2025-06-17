Rafa Silva'nın yeni imajı şaşırttı

Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Rafa Silva, imajını değiştirdi. Tecrübeli futbolcu, yeni stiliyle eleştirel yorumlar aldı.
Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta takımın en formda oyuncusu Rafa Silva oldu.
32 yaşındaki yıldız, tüm kulvarlarda 49 müsabakada forma giyerken, taraftarlarına 12'si ligde olmak üzere 18 kez gol sevinci yaşattı.
Siyah-beyazlı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Portekizli futbolcu, imajında sürpriz bir değişikliğe gitti.
Sosyal medya hesabından yeni stilini paylaşan Silva'nın saçlarını ördürdüğü görüldü.
Rafa Silva'nın yeni görüntüsü için genel olarak olumsuz yorumlar yapıldı.