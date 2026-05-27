Rafael Leao yarışında flaş gelişme: Süper Lig devi öne geçti

11:3527/05/2026, Çarşamba
Avrupa transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden Rafael Leao için Süper Lig devleri arasındaki yarış kızışıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre yıldız oyuncuya yapılacak maaş teklifi netleşirken, kulüplerden birinin transferde önemli avantaj yakaladığı öne sürüldü.

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Rafael Leao için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Galatasaray, Milan’da yıllık 5.5 milyon euro kazanan Leao’ya senelik 10 milyon euro maaş teklif etmeye hazırlanıyor.

İtalyan basını, sarı-kırmızılı kulübün sunduğu ekonomik şartlarla transfer yarışında avantaj elde ettiğini öne sürdü.

Fenerbahçe’nin bireysel şartlarda daha önce anlaşma sağladığı iddia edilen 26 yaşındaki yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili karar sürecinin devam ettiği belirtiliyor.

AC Milan’ın ise Rafael Leao’nun satışından yaklaşık 40 ila 50 milyon euro arasında gelir hedeflediği iddia edildi. 

