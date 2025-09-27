Reha Kapsal'ın Fenerbahçe'nin yıldızıyla ilgili sözleri tartışma çıkardı

Futbol yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe'nin yeni transferi için, "Türk futboluna gelmiş en kariyerli oyuncu" dedi. Kapsal'ın bu çıkışı sosyal medyada büyük tartışma başlattı.
Yoruculuk yapan teknik direktör Reha Kapsal, tartışma çıkaran bir değerlendirmeye imza attı.
Reha Kapsal, Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson'un Türk futboluna gelmiş en kariyerli futbolcu olduğunu savundu.
Kapsal, "Türkiye'ye Ederson gibi bir kaleci gelmiş, keyfini çıkarmalı. Galatasaray'a gelse de keyfini çıkarmalı Türk futbolu, Fenerbahçe'ye de... Türk futbol tarihine ondan daha kariyerli bir futbolcu geldiğini ben hatırlamıyorum" diye konuştu.
Reha Kapsal'ın bu yorumuna karşı çıkan Levent Tüzemen, Roberto Carlos ve Claudio Taffarel'in dünya şampiyonluğu yaşadığını belirterek iki ismin Ederson'dan daha kariyerli oyuncular olduğunu söyledi.
Reha Kapsal'ın Ederson çıkışı gündem olurken, sosyal medyada taraftarlar arasında "Türk futbolunun en kariyerli futbolcusu kim?' tartışması başladı.