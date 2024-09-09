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Spor

Sadio Mane Süper Lig yolunda: Başkanlar görüştü

11:30 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:46 - 9/09/2024 Pazartesi
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Ciro Immobile, Rafa Silva, Paulista ve Ndour gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane için de girişimlerini sürdürüyor. Senegalli yıldız da siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak bakıyor.

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat geçen hafta Suudi Arabistan’a giderek, aynı zamanda yakın dostu olan Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüşme gerçekleştirmişti.

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Görüşmede Beşiktaş ve Al Nassr arasında, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldı. 

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Hürriyet'in haberine göre; Hasan Arat, bu görüşmede yakın dostu El-Muammer’den Sadio Mane transferinde kolaylık istedi. 

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Mane’nin de gözden çıkarıldığı Al Nassr’da daha fazla oynamak istemediği, kariyerine Müslüman bir ülkede devam etme arzusunda olduğu için Beşiktaş’a sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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Beşiktaş’a bu transferde ünlü bir iş insanının da finansal destekte bulunacağı belirtildi.

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Siyah-beyazlı ekibe Mane ve Al Nassr’ın ikna edilmesi yetmeyebilir. Halihazırda 17 yabancı oyuncusu olan ve zaten 3 fazlası bulunan Beşiktaş, Mane’yi transfer etmek istiyorsa 4'üncü bir oyuncu ile yollarını ayırmak veya sözleşmesini dondurmak zorunda. Aboubakar, Chamberlain ve Amartey gidecekler listesinde ilk sırada.

#Beşiktaş
#Sadio Mane
#Al Nassr
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