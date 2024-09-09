Sadio Mane Süper Lig yolunda: Başkanlar görüştü

Siyah-beyazlı ekibe Mane ve Al Nassr’ın ikna edilmesi yetmeyebilir. Halihazırda 17 yabancı oyuncusu olan ve zaten 3 fazlası bulunan Beşiktaş, Mane’yi transfer etmek istiyorsa 4'üncü bir oyuncu ile yollarını ayırmak veya sözleşmesini dondurmak zorunda. Aboubakar, Chamberlain ve Amartey gidecekler listesinde ilk sırada.