Sadio Mane Süper Lig yolunda: Başkanlar görüştü

Ciro Immobile, Rafa Silva, Paulista ve Ndour gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane için de girişimlerini sürdürüyor. Senegalli yıldız da siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat geçen hafta Suudi Arabistan’a giderek, aynı zamanda yakın dostu olan Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüşme gerçekleştirmişti.
Görüşmede Beşiktaş ve Al Nassr arasında, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldı.
Hürriyet'in haberine göre; Hasan Arat, bu görüşmede yakın dostu El-Muammer’den Sadio Mane transferinde kolaylık istedi.
Mane’nin de gözden çıkarıldığı Al Nassr’da daha fazla oynamak istemediği, kariyerine Müslüman bir ülkede devam etme arzusunda olduğu için Beşiktaş’a sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Beşiktaş’a bu transferde ünlü bir iş insanının da finansal destekte bulunacağı belirtildi.
Siyah-beyazlı ekibe Mane ve Al Nassr’ın ikna edilmesi yetmeyebilir. Halihazırda 17 yabancı oyuncusu olan ve zaten 3 fazlası bulunan Beşiktaş, Mane’yi transfer etmek istiyorsa 4'üncü bir oyuncu ile yollarını ayırmak veya sözleşmesini dondurmak zorunda. Aboubakar, Chamberlain ve Amartey gidecekler listesinde ilk sırada.