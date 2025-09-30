ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV MAÇ: Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda? Galatasaray (GS)-Liverpool maçı kaçta, şifresiz kanalda mı? Canlı yayın kanalı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. İngiltere Premier Lig'inin son şampiyonu Liverpool'u sahasında konuk edecek olan Galatasaray, zorlu mücadeleden galibiyet ile ayrılmanın planlarını yapıyor. Galatasaray (GS)-Liverpool maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler ise maçın hangi kanalda ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Saat 22.00'da başlayacak Galatasaray-Liverpool karşılaşmasının yayınlanacağı kanal bilgileri ile, maç öncesindeki son gelişmeler ve istatistikleri yazımızda derledik. İşte GS-Liverpool maçı canlı yayın bilgileri ve maçtan notlar.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Salah'lı, Gakpo'lu Wirtz'li İngiliz ekibi Liverpool karşısında üç puan arayacak. Sarı-kırmızılı temsilcimizde Oshimhen'in de sakatlığının ardından kadroda ye alması beklenirken, karşılaşmanın muhtemel 11'leri de belli oldu. Galatasaray-Liverpool maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak eden tüm futbol tutkunları için yayın bilgileri de netleşti. İşte Galatasaray-Liverpool maçından son dakika gelişmeler ve canlı yayın hakkında merak edilen tüm detaylar.
GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI TRT 1 VE TABİİ'DE
Galatasaray ile Liverpool arasında bu akşam (30 Eylül 2025) oynanacak heyecan dolu mücadele saat 22.00'da başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformları üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Uğurcan; Singo, Sanchez, Abdülkerim; Sallai, Torreira, Lemina, Jakobs; Yunus, Barış Alper ve Osimhen
Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo ve Ekitike
MAÇI FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK
Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
GALATASARAY, AVRUPA'DA 330. KEZ SAHNE ALACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 330. mücadelesine çıkacak.
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 329 maçta mücadele etti.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 452 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 503 gole engel olamadı.
"DEVLER LİGİ"NDE 18. SEZON
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.
Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.
"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti. Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.
"DEVLER LİGİ"NDE 159. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 159. kez sahne alacak. UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 123 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 41 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 165 kez sarsan "Cimbom" kalesinde 268 gol gördü.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
SON 18 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 1 GALİBİYET
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 18 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.
SAHASINDAKİ SON 8 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı son 8 maçta galibiyet alamadı. İç sahada son "Devler Ligi" galibiyetini 2017-2018 sezonunda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada dörder beraberlik ve yenilgi gördü. Söz konusu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesindeki 14 gole engel olamadı.
GALATASARAY, İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 25. RANDEVUDA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Liverpool'u ağırlayacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 25'inci maçına çıkacak. Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 329 maçın 24'ünde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.
İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile eşleşti.
"Cimbom", söz konusu maçlarda 5 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 28 gole karşılık kalesindeki 46 gole engel olamadı.
LİVERPOOL İLE 5'İNCİ RANDEVU
İki takım, uluslararası turnuvalarda 5'inci kez karşılaşacak. Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 2 kez eşleşti ve 4 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.
İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 19 sene önce 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım, Liverpool ile iç sahada yaptığı 2 maçta yenilgi yüzü görmezken birer galibiyet ve beraberlik aldı. "Cimbom" bu maçlarda 4 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.